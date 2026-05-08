Многие из них — бывшие соотечественники.

В 2025 году Калининградскую область посетили более 160 тысяч иностранцев. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с участниками медиашколы для иностранных блогеров.

В 2025 году Калининградскую область посетили порядка 2,5 миллиона туристов. Если говорить про иностранных туристов, то несмотря на те ограничения, которые установили сегодня по отношению к нам соседи, за прошлый год регион посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан. Это говорит о том, что, действительно, у нас очень высокий туристический потенциал туристический и есть что посмотреть, — цитирует Беспрозванных пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, сейчас власти пытаются перенаправить туристический поток вглубь области. Для этого обустраивают инфраструктуру на востоке.

Ранее эксперты сообщали, что туристы из других стран приезжают в Калининградскую область за медуслугами и жильём. Иностранцы составляют примерно 5% от общего числа путешественников. Большинство из них — бывшие соотечественники.