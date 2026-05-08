Акция «Зажги свечу памяти» состоялась в чеченском городе Ачхой-Мартане

Школьники Ачхой-Мартана в Чечне приняли участие в акции «Зажги свечу памяти», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района.
Мероприятие приурочили к 81-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Молодежь собралась у памятника павшим воинам: ребята выстроились в форме огненной надписи «Помним», держа в руках зажженные свечи.
Волонтеры прочитали стихи о войне, о тех, кто не вернулся с полей сражений. Затем состоялась минута молчания. Многие участники принесли с собой фотографии своих родственников-ветеранов.
«Свеча памяти — это символ нашей скорби и бесконечной благодарности. Важно, чтобы молодое поколение не просто знало о войне из учебников, а пропускало эту память через сердце. Такие акции, проводимые в рамках нацпроекта, помогают сохранить живую связь поколений», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.