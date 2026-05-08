Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о повышении активности ужей в лесах

Специалисты Тонкинского лесничества засняли редкие кадры «брачных клубков» и напомнили правила безопасности при встрече с рептилиями.

В лесах Нижегородской области начался период активного размножения обыкновенных ужей. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе. Во время патрулирования территории в Тонкинском лесничестве специалисты зафиксировали редкое поведение пресмыкающихся, которые после весенней линьки сбиваются в плотные «брачные клубки».

В мае и июне змеи становятся особенно подвижными и могут встречаться в нетипичных местах, например, на ветках деревьев или кустарниках. Активные поиски партнеров заставляют рептилий чаще выбираться на открытые участки и тропы, а также заползать на территорию дачных поселков.

Лесники призывают жителей региона проявлять осторожность во время прогулок: внимательно смотреть под ноги и по сторонам. При встрече со змеями важно сохранять дистанцию и не пытаться их трогать. Несмотря на то, что ужи не ядовиты, любое вмешательство может спровоцировать защитную реакцию у животного.

Ранее сообщалось, что двух лосят спасли от нападения собак в Нижегородской области.