Нижегородцев предупредили о повышении активности ужей в лесах

В лесах Нижегородской области начался период активного размножения обыкновенных ужей. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе. Во время патрулирования территории в Тонкинском лесничестве специалисты зафиксировали редкое поведение пресмыкающихся, которые после весенней линьки сбиваются в плотные «брачные клубки».
В мае и июне змеи становятся особенно подвижными и могут встречаться в нетипичных местах, например, на ветках деревьев или кустарниках. Активные поиски партнеров заставляют рептилий чаще выбираться на открытые участки и тропы, а также заползать на территорию дачных поселков.
Лесники призывают жителей региона проявлять осторожность во время прогулок: внимательно смотреть под ноги и по сторонам. При встрече со змеями важно сохранять дистанцию и не пытаться их трогать. Несмотря на то, что ужи не ядовиты, любое вмешательство может спровоцировать защитную реакцию у животного.
