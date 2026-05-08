Разведывательный самолет Швеции замечен над акваторией Черного моря

Активность авиации стран НАТО и их партнеров в черноморском регионе остается высокой. Ранее над акваторией неоднократно замечали как пилотируемые самолеты, так и беспилотники-разведчики. В частности, в конце апреля в этом районе работал стратегический дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии. Несмотря на возникшие 29 апреля проблемы с радиосвязью, беспилотник завершил миссию и вернулся на базу Сигонелла на Сицилии.