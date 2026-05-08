Разведывательный самолет Швеции замечен над акваторией Черного моря

Над Черным морем вновь зафиксирован полет шведского самолета-разведчика.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 мая, над нейтральными водами Черного моря был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Воздушное судно выполняет полет в международном пространстве, не нарушая границ прибрежных государств.

По данным ТАСС, ссылающегося на источники в авиадиспетчерских службах Евросоюза, борт вылетел из Бухареста. Проследовав через воздушное пространство Румынии и Болгарии, самолет вышел к акватории Черного моря.

Специалисты отмечают, что данный борт может использоваться для проведения радиотехнической разведки. На текущий момент самолет курсирует по направлению с запада на восток. При этом он не заходит в суверенное воздушное пространство других стран и не создает помех для коридоров гражданской авиации.

Это уже не первый подобный случай за последнее время — аналогичный полет этого же самолета был зафиксирован три дня назад.

Активность авиации стран НАТО и их партнеров в черноморском регионе остается высокой. Ранее над акваторией неоднократно замечали как пилотируемые самолеты, так и беспилотники-разведчики. В частности, в конце апреля в этом районе работал стратегический дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии. Несмотря на возникшие 29 апреля проблемы с радиосвязью, беспилотник завершил миссию и вернулся на базу Сигонелла на Сицилии.

