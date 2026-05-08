В Пермском крае уволили главврача березниковской больницы из-за утраты доверия

Апелляция также не изменила решение районного суда.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд оставил без изменений решение о смене формулировки увольнения главного врача ГБУЗ ПК «Краевая больница имени Вагнера Е. А.» в Березниках. Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее прокуратура Березников выявила конфликт интересов при заключении больницей контрактов с индивидуальным предпринимателем, с которым у руководителя медучреждения были имущественные отношения.

После проверки прокуратура направила представление министру здравоохранения Пермского края. По итогам его рассмотрения главному врачу был объявлен выговор. Позже трудовой договор с ним расторгли.

Однако прокуратура края обратилась в суд, потребовав официально признать наличие конфликта интересов и изменить основание увольнения на «утрату доверия». Суд поддержал требования надзорного ведомства.

Апелляция также не изменила решение районного суда. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.