В Прикамье введут новые ограничения для никотинсодержащей продукции

В краевой парламент внесен законопроект об уточнении видов никотинсодержащей продукции, продажа которой запрещена в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Источник: Коммерсантъ

Действующую норму предлагается дополнить запретом на хранение и распространение никотинсодержащей продукции. В действующей редакции закона запрет касается только розничной продажи никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Штрафы за нарушение запрета составляют от 15 до 100 тыс. руб.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента в мае. В случае его принятия предложенные изменения вступят в силу осенью 2026 года.