В Прикамье введут новые ограничения для никотинсодержащей продукции

Действующую норму предлагается дополнить запретом на хранение и распространение никотинсодержащей продукции. В действующей редакции закона запрет касается только розничной продажи никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Штрафы за нарушение запрета составляют от 15 до 100 тыс. руб.