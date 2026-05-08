Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Слюсарь: разрушения от обломков БПЛА зафиксировали в Батайске и Ростове-на-Дону.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Разрушения от падения обломков БПЛА зафиксированы в Батайске, Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате падения обломков БПЛА в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах есть разрушения», — написал он в «Максе».

По последней информации, в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и склад. В селе Новобессергеневка Неклиновского района — один частный дом, в Батайске — хозяйственная постройка.

В Ростове-на-Дону повреждено три частных жилых дома в Железнодорожном районе, один грузовой автомобиль. В Первомайском районе произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы.

После того как местные власти завершат обход всех домов и будет официально подтвержден ущерб, жители смогут оформить выплаты: подать заявление на единовременную материальную помощь, в случае утраты имущества — на финансовую поддержку.

