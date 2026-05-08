Случаев заражения хантавирусом в Крыму не зарегистрировано

В настоящее время на полуострове не зафиксированы случаи заболевания данным патогеном.

Источник: Комсомольская правда

Случаи заражения хантавирусом в Крыму не зафиксированы, сообщил заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. В интервью «Крымской газете» он также рассказал о симптомах заболевания и мерах профилактики.

«Хантавирусы — это группа РНК-содержащих вирусов, относящихся к семейству Hantaviridae. Они способны вызывать у человека тяжелые заболевания, чаще всего поражение легких и/или почек», — объяснил Крутиков.

Болезнь протекает циклически и имеет множество клинических форм — от легких до тяжелых, сопровождающихся геморрагическим синдромом и почечной недостаточностью. Основные симптомы включают высокую температуру 38−40 °C, озноб, головные и мышечные боли, покраснение кожи, носовые кровотечения, кровь в моче, боли в животе и пояснице, а также уменьшение количества мочи.

Для профилактики важно соблюдать личную гигиену, регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, применять средства защиты при уборке и предотвращать проникновение грызунов в помещения. Кроме того, рекомендуется не захламлять жилые и подсобные помещения, своевременно вывозить мусор и не употреблять в пищу продукты, поврежденные или загрязненные грызунами.

