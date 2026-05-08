Аэропорты в Ростове на юге страны закрыли до 12 мая после воздушной атаки

Такое решение приняли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

После удара беспилотников по Ростову-на-Дону Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) закрыло аэропорты на юге России до 12 мая. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Пресс-служба уточняет: ограничения могут пересмотреть и отменить раньше срока. Решение примут после проверки технических возможностей ростовского аэропорта и оценки ущерба специалистами госкорпорации по организации воздушного движения.

В Минтрансе РФ отметили, что сейчас оценивают шансы на быстрое восстановление поврежденного оборудования. Авиакомпаниям поручили перестроить расписание рейсов. Кроме того, совместно с ОАО «РЖД» и Единым транспортным центром организуют подмену отмененных полетов поездами и автобусами для перевозки пассажиров.