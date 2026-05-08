Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода будет в Воронеже и области в выходные с 9 по 11 мая 2026 года?

Прогнозом поделились синоптики регионального Гидрометцентра.

В Воронежской области вторая часть майских выходных в связи с празднованием Дня Победы будет сопровождаться солнцем и высокими температурами. Однако жаркие дни могут омрачить дожди и грозы, следует из метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.

В субботу, 9 мая, будет облачно с прояснениями. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут +13°… +15°, днём — около 24°… +26°. Существенных осадков не предвидится. По области в светлое время суток пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от +10° до +15°, в дневные — от +24° до +29°.

В воскресенье, 10 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В Воронеже ночью пройдёт небольшой дождь. Днём осадки будут кратковременными. В тёмное время суток ожидается +11°… +13°, в светлое — около +21°… +23°. По области в ночные часы пройдут небольшие дожди. Местами они будут умеренными. Днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +8° до +13°, в светлое — от +19° до +24°. Местами воздух прогреется до +29°.

Облачно с прояснениями будет и в понедельник, 11 мая. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут около +12°… +14°, днём — до +22°… +24°. Ожидается кратковременный дождь. В районах области в тёмное время суток температура воздуха составит от +9° до +14°, в светлое — от +20° до +25°. Также пройдут кратковременные дожди, местами грозы.