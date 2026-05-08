Какая погода будет в Воронеже и области в выходные с 9 по 11 мая 2026 года?

В Воронежской области вторая часть майских выходных в связи с празднованием Дня Победы будет сопровождаться солнцем и высокими температурами. Однако жаркие дни могут омрачить дожди и грозы, следует из метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В субботу, 9 мая, будет облачно с прояснениями. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут +13°… +15°, днём — около 24°… +26°. Существенных осадков не предвидится. По области в светлое время суток пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от +10° до +15°, в дневные — от +24° до +29°.
В воскресенье, 10 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В Воронеже ночью пройдёт небольшой дождь. Днём осадки будут кратковременными. В тёмное время суток ожидается +11°… +13°, в светлое — около +21°… +23°. По области в ночные часы пройдут небольшие дожди. Местами они будут умеренными. Днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +8° до +13°, в светлое — от +19° до +24°. Местами воздух прогреется до +29°.
Облачно с прояснениями будет и в понедельник, 11 мая. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут около +12°… +14°, днём — до +22°… +24°. Ожидается кратковременный дождь. В районах области в тёмное время суток температура воздуха составит от +9° до +14°, в светлое — от +20° до +25°. Также пройдут кратковременные дожди, местами грозы.