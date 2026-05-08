Аграрии 25 муниципальных округов Красноярского края присоединились к посевной

По словам министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева, в этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах прогнозируется в размере 1 миллиона 415 тысяч гектар. Большинство площадей край засевает зерновыми и зернобобовыми культурами — по плану более 786,2 тысяч гектар. Под рапс займут 316,5 тысяч гектар. Картофелем — более 28,2 тысяч гектар, овощами — 4,6 тысяч, кормовыми культурами — 250,7 тысяч.