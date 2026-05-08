Свердловские росгвардейцы устроили парады под окнами ветеранов

Детство труженицы закончилось, когда ей было 10 лет — началась война. Зимой она проводила на фронт отца, потеряв его навсегда — похоронка пришла спустя три месяца. Чтобы помочь матери, она, еще будучи ребенком, пошла трудиться в колхоз. После войны вышла замуж и в 1957 году переехала в Верхнюю Пышму. Сначала работала в школе, а в 1962 году устроилась во вневедомственную охрану, где трудилась вплоть до выхода на пенсию.