Водителей Прикамья предупредили о сезонной миграции лосей

С начала мая до конца июня в Пермском крае длится сезон миграции лосей. Наибольшую активность животные проявляют на рассвете, а также с заката до полуночи. С начала 2026 года в Прикамье зафиксировали 28 ДТП с участием диких животных — это на 26% меньше, чем за тот же период прошлого года.