Водителей Прикамья предупредили о сезонной миграции лосей

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края предупредило водителей о начале сезонной миграции лосей.
С начала мая до конца июня в Пермском крае длится сезон миграции лосей. Наибольшую активность животные проявляют на рассвете, а также с заката до полуночи. С начала 2026 года в Прикамье зафиксировали 28 ДТП с участием диких животных — это на 26% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В ведомстве напомнили, что компенсация за ущерб охотничьим ресурсам составляет: за лося — 80 тысяч рублей, за кабана и северного оленя — 30 тысяч, за косулю — 40 тысяч, за медведя — 60 тысяч.
Если вы заметили новорождённого детёныша, не трогайте его, не подкармливайте и тем более не забирайте домой. Чаще всего самка находится рядом и наблюдает на расстоянии. Если увидели раненое животное, звоните в ЕДДС по номеру 112.