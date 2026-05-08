Юрий Слюсарь уточнил данные о разрушениях от атаки дронов на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил уточненные данные о разрушениях, которые причинила ночная атака беспилотников 8 мая. Информация была опубликована в его MAX-канале после личного посещения пострадавших территорий.
Глава региона проинспектировал Мясниковский район и Ростов, где ведутся восстановительные работы. Основной удар от падения обломков пришелся на частный сектор.
В селе Чалтырь Мясниковского района зафиксированы повреждения 50 домовладений, четырех легковых машин и одного склада. В селе Новобессергеневка Неклиновского района пострадал один частный дом, в Батайске — хозпостройка. В донской столице в Железнодорожном районе осколки задели три жилых дома и грузовик, а в Первомайском районе вспыхнули кровли магазина и административного здания — пожары потушили.
На поврежденных участках Ростова и Мясниковского района введен режим чрезвычайной ситуации, комиссии приступили к оценке ущерба.
Власти разъяснили порядок действий для жителей: сообщить о разрушениях можно по номеру 112 или в местную администрацию, после чего на адрес направят специалистов. Выплаты начнут оформлять после завершения подомового обхода и официального подтверждения ущерба. Людям доступна единовременная материальная помощь, а при полной утрате имущества — финансовая поддержка. Документы на компенсацию за поврежденные автомобили принимаются в сельском поселении.
