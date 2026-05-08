Красноярцам дали советы, как начать дачный сезон без вреда для здоровья

Весной тысячи красноярцев потянулись на свои участки. Однако после долгой зимы резкий старт может обернуться проблемами со здоровьем. Роспотребнадзор перечислил несколько правил, как открыть сезон с удовольствием и без последствий.
Специалисты отмечают, что не нужно бросаться в первый же день на штурм целины или тотальную обрезку кустов — резкие нагрузки грозят скачком давления, инсультом и инфарктом. Стоит начать с лёгких дел, чередуя их с отдыхом. А за пару недель до сезона добавьте прогулки, наклоны и приседания.
Кроме того, вечное согнутое положение «огородника» — путь к болям в пояснице, варикозу и тромбофлебиту. Пользуйтесь невысокой скамеечкой или табуретом. Если нужно наклониться — лучше приседайте на корточки, а не сгибайтесь на прямых ногах.
Также используйте тележку или садовую тачку. Наполняйте вёдра и лейки не до краёв, а наполовину. При подъёме тяжестей присядьте на корточки, держа спину прямо — так безопаснее.
При этом спиртное после работы вызывает спазм сосудов и подъём давления — риск инсульта и инфаркта. Лучшая альтернатива — травяной чай, морс или чистая вода.
Эксперты предупреждают, что майское солнце обманчиво: ожог можно получить за 30 минут. Начинайте с 10-минутных «ванн», день ото дня увеличивая время. С 12:00 до 16:00 работайте в светлой одежде с длинными рукавами и головном уборе. Желателен крем от загара. Гипертоникам солнце особенно опасно.
Если принимаете препараты по назначению врача, не забывайте их брать на дачу. Активная работа может спровоцировать обострение хронических болезней.
