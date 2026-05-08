Красноярцам дали советы, как начать дачный сезон без вреда для здоровья

Специалисты отмечают, что не нужно бросаться в первый же день на штурм целины или тотальную обрезку кустов — резкие нагрузки грозят скачком давления, инсультом и инфарктом. Стоит начать с лёгких дел, чередуя их с отдыхом. А за пару недель до сезона добавьте прогулки, наклоны и приседания.