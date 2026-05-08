Первые опрессовки пройдут в Екатеринбурге с 18 по 21 мая

В Екатеринбурге с 18 по 21 мая пройдет первый этап гидравлических испытаний, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Работы запланированы в ночное время — с 23:00 до 06:00 — по обратному трубопроводу без отключения горячей воды, сообщили в мэрии.