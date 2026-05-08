ФКР снова ищет подрядчика для капремонта комплекса зданий Детской областной больницы

В 2025 году областной ФКР неоднократно искал подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы за 11,2 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Реконструировать также планируют онкологическое отделение ДОБ. На разработку проекта выделяют 7,5 млн рублей.