В Эстонии сохраняется очередь из желающих выехать в Россию перед 9 Мая

В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.