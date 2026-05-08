В Эстонии сохраняется очередь из желающих выехать в Россию перед 9 Мая

Ранее в пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию «Ивангород».
По состоянию на 13.10 мск, у погранперехода с эстонской стороны собралась очередь из нескольких десятков человек, люди продолжают прибывать.
На парковке при этом в настоящий момент находятся свыше 60 автомобилей и два автобуса.
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина победы.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.