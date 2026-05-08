В Красноярске магазин «Фасоль» наказали за отказ продать энергетик по водительским правам

В красноярском магазине «Фасоль» на переулке Тихий покупателю не продали энергетик по водительскому удостоверению.
Продавец заявил, что права не считаются документом, удостоверяющим личность. Мужчина пожаловался в Роспотребнадзор.
В ведомстве объяснили: позиция продавца ошибочна. В приказе Минпромторга от 7 февраля 2025 года прописан перечень документов, по которым можно установить возраст покупателя безалкогольных тонизирующих напитков. Водительское удостоверение в этом списке есть.
Управление Роспотребнадзора объявило индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
