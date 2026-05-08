В Прикамье намерены ужесточить ограничения на продажу вейпов

Поправки в действующий закон включат запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции. Дополнительная мера направлена на исключение попыток обойти закон. Есть случаи, когда жидкости для заправки вейпов продают под видом пищевых добавок. Штраф за нарушение запрета составляет от 15 тыс. до 100 тыс. руб.