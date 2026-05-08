В ХК «Торпедо» прокомментировали название Ледовой арены

Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена».

Источник: Нижегородская правда

Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название нового спортивного объекта оценили представители ХК «Торпедо».

Как отметил ветеран ХК «Торпедо», рекордсмен по количеству сезонов за клуб, многолетний капитан команды и член Правления команды Михаил Пресняков, в ближайшее время команда переедет на новую домашнюю площадку — современную ледовую арену на берегу Волги. По его словам, решение назвать ее «Volga Арена» было принято совместно с клубом.

Михаил Пресняков подчеркнул, что такое название максимально символично для Нижнего Новгорода и отражает дух команды — сильной, быстрой, уверенной и масштабной.

«Уверен, сюда на матчи нашего хоккейного клуба будет приходить в два раза больше зрителей», — добавил он.

Коммерческий директор ХК «Торпедо» Антон Тхорев напомнил, что наименование крупных спортивных объектов в партнерстве с коммерческими компаниями с использованием зарегистрированных товарных знаков является распространенной мировой практикой.

«VOLGA Арена» — тот редкий случай, когда всё сложилось как надо: автомобильный бренд «VOLGA» получил яркую интеграцию в прекрасном месте — туристическом кластере на Стрелке, хоккейный клуб — современную арену, а город — новую точку притяжения. И всё это рядом с Волгой — символично и красиво", — отметил он.

Кроме того, Ангон Тхорев добавил, что в непростой экономической ситуации удалось привлечь коммерческие средства в областной бюджет, которые будут направлены на развитие арены и клуба. По его мнению, выиграют все — ледовая площадка, болельщики «Торпедо» и гости других мероприятий, которые будут проходить на новой арене.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что руководитель Федерации конькобежного спорта оценила название Ледовой арены.