В США разработали ИИ для предупреждения домашнего насилия

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Группа ученых из Массачусетской больницы создала инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет оценить риски подверженности поступающих в больницы пациентов домашнему насилию и предупредить подобные случаи. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.
Как отмечается в исследовании, в США ежегодно миллионы людей сталкиваются с насилием со стороны своих супругов или партнеров. При этом зачастую обращающиеся в больницы с различными жалобам пациенты не рассказывают о подобных случаях медицинским работникам из-за опасений за свою безопасность и страха.
Исследователи из Массачусетской больницы с помощью данных почти 6 тыс. человек обучили искусственный интеллект выявлять риски подверженности домашнему насилию на основе типов медицинских жалоб пациентов. В частности, речь идет об обращениях с жалобами на боли в груди, различные психические расстройства, проблемы с репродуктивной функцией. Также учитываются частые обращения за обезболивающими препаратами и прохождением рентгенографии.
Врачи планируют с помощью этой модели выявлять подверженных рискам насилия лиц, назначать им беседы о домашнем насилии и информировать о вариантах оказания помощи.