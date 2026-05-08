Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США разработали ИИ для предупреждения домашнего насилия

Речь идет об обращениях с жалобами на боли в груди, различные психические расстройства, проблемы с репродуктивной функцией.

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Группа ученых из Массачусетской больницы создала инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет оценить риски подверженности поступающих в больницы пациентов домашнему насилию и предупредить подобные случаи. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.

Как отмечается в исследовании, в США ежегодно миллионы людей сталкиваются с насилием со стороны своих супругов или партнеров. При этом зачастую обращающиеся в больницы с различными жалобам пациенты не рассказывают о подобных случаях медицинским работникам из-за опасений за свою безопасность и страха.

Исследователи из Массачусетской больницы с помощью данных почти 6 тыс. человек обучили искусственный интеллект выявлять риски подверженности домашнему насилию на основе типов медицинских жалоб пациентов. В частности, речь идет об обращениях с жалобами на боли в груди, различные психические расстройства, проблемы с репродуктивной функцией. Также учитываются частые обращения за обезболивающими препаратами и прохождением рентгенографии.

Врачи планируют с помощью этой модели выявлять подверженных рискам насилия лиц, назначать им беседы о домашнем насилии и информировать о вариантах оказания помощи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше