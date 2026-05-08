Северным оленям из «Роева ручья» выбрали имена

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» выбрали имена для двух белоснежных северных олених, которые недавно поселились в зоопарке. Ранее администрация парка предложила жителям Красноярска помочь с выбором кличек для животных. Горожане оставили 248 комментариев и предложили 569 вариантов имен. Среди предложений были как необычные северные имена, так и варианты, связанные с природой и географией Красноярского края. В зоопарке отметили, что многие красивые клички уже используются для других животных, поэтому выбор оказался непростым. В итоге олених назвали Хета и Кета. Имя Хета связано с рекой и поселком в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, а Кета — название крупного озера на плато Путорана. Оба имени дышат географией нашего края, звучат музыкально, мягко и очень достойно грациозных полярных красавиц, — отметили в «Роевом ручье». Напомним, что в Красноярск из-за рубежа привезли 300 африканских ежей.