За это — срок! Как нельзя носить георгиевскую ленточку в России на 9 Мая

Каждый год в преддверии Дня Победы миллионы людей по всей стране прикрепляют к одежде черно-оранжевую ленту. Для кого-то это многолетняя привычка, для кого-то — искренний порыв, для кого-то — дань традиции, смысл которой не всегда до конца понятен. Между тем георгиевская ленточка — это не просто украшение и не модный аксессуар. Это знак памяти о павших, уважения к живым ветеранам и благодарности тем, кто сражался и трудился ради Победы. В 2022 году президент России подписал закон, официально приравнявший георгиевскую ленту к символам воинской славы. А это значит, что у ленточки есть не только история, но и четкие правила, регулирующие ее использование.
Почему георгиевскую ленточку носят именно у сердца?
Самое правильное и традиционное место для ленточки — слева на груди, у сердца. Именно так предлагают носить ее все официальные рекомендации к празднованию Дня Победы. Ленту крепят на лацкан пиджака, воротник верхней одежды или рубашки — туда, где она будет хорошо видна, но не станет помехой и не будет выглядеть небрежно. Такой способ считается наиболее корректным, и в нем заложен простой, но важный смысл: память о войне и благодарность ветеранам должны идти от сердца в самом прямом, а не переносном значении.
Как правильно закрепить георгиевскую ленточку на одежде?
Способов закрепить ленту существует несколько, и все они допустимы, если выглядят опрятно. Самый распространенный вариант — простая аккуратная петелька, которую можно зафиксировать булавкой. Некоторые предпочитают складывать ленту в виде банта или небольшой галочки. Другие просто крепят ее прямо на лацкане или в верхней части одежды, не завязывая в узел.
Принципиально здесь только одно: лента должна быть чистой, целой, не мятой и не поврежденной. Представители «Волонтеров Победы» также советуют носить ленточку выше локтя и выбирать такое место, где она не испачкается и не порвется в течение дня. Уважение к символу проявляется в деталях, и аккуратность здесь — не формальность, а часть самой традиции.
Куда крепить георгиевскую ленту точно не стоит.
Пожалуй, самая острая тема в разговоре о георгиевской ленточке — это не столько правильные места, сколько откровенно неудачные, а порой и оскорбительные варианты размещения. Чтобы не превращать памятный символ в аксессуар, не рекомендуется крепить ленту на обувь, шнурки, брюки или пояс. Не стоит привязывать ленточку к сумкам, рюкзакам и ремням, а тем более — к животным.
Самый частый и самый спорный способ, вызывающий больше всего дискуссий, — крепление ленты на автомобиль. Технически, сделать это можно, если речь идёт о патриотическом автопробеге — но она не должна висеть на антенне, болтаться на дворниках или крепиться к кузову там, где быстро запачкается и превратится в грязную тряпку.
Справедливости ради стоит отметить, что в России за «неправильное» место крепления ленточки самого по себе не штрафуют. Закон не вводит строгий дресс-код и не регулирует, куда именно на одежде ее можно прикалывать. Ответственность наступает именно за умышленное публичное осквернение символа воинской славы — то есть за действия, совершенные с намерением унизить или высмеять. Однако рекомендации существуют не для наказания, а для того, чтобы символ, оплаченный миллионами жизней, не превращался в бездумный декор.
Можно ли перевязывать георгиевской лентой волосы, сумку или использовать ее в прическе?
Отдельно стоит сказать о том, что в последние годы в соцсетях периодически вспыхивают споры вокруг девушек, вплетающих ленту в косы, делающих из нее банты на заколках или обвязывающих ею ручки сумок. Юридически эти действия не являются правонарушением, если в них нет умысла оскорбить символ. Но этически здесь проходит тонкая грань: лента, превращенная в деталь гардероба или аксессуар для волос, перестает восприниматься как знак памяти и начинает работать как простое украшение. А это противоречит самой сути символа. Поэтому волонтеры и ветеранские организации просят относиться к ленточке осознанно: она не должна становиться тем, что подбирают под цвет туфель или помады.
Что считается осквернением георгиевской ленты и какая ответственность за это грозит?
С 2022 года георгиевская лента официально признана символом воинской славы России, и ее публичное осквернение влечет за собой ответственность по закону. Под осквернением понимаются действия, совершенные с прямым умыслом: бросать ленту на землю и топтать, рвать, пачкать намеренно, использовать в рекламе или на упаковке товаров, размещать рядом с оскорбительными надписями или символами, а также применять в провокационных фото и видео.
Проще говоря, если вы уронили ленту и тут же подняли — это не осквернение. Но если вы сняли ее, демонстративно швырнули в грязь и опубликовали запись в интернете — это уже повод для серьезного разбирательства, в том числе по части 3 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Что делать с изношенной или испачканной георгиевской лентой?
Ленточка не вечна, особенно если носить ее несколько дней подряд в майскую погоду, которая на Дальнем Востоке непредсказуема. Если лента испачкалась, порвалась или истрепалась, лучший выход — не носить ее дальше. Самый уважительный способ поступить с отслужившим символом — аккуратно убрать его на хранение как памятный знак. Можно оставить ленту дома, в семейном архиве, рядом с фотографиями дедов и прадедов. Если же она сильно повреждена, лучше заменить ее на новую. Не следует выбрасывать ленточку демонстративно, оставлять на улице или, что еще хуже, на мусорных урнах. Символ, который мы носим у сердца, не должен заканчивать свой путь на помойке.