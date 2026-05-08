За это — срок! Как нельзя носить георгиевскую ленточку в России на 9 Мая

Каждый год в преддверии Дня Победы миллионы людей по всей стране прикрепляют к одежде черно-оранжевую ленту. Для кого-то это многолетняя привычка, для кого-то — искренний порыв, для кого-то — дань традиции, смысл которой не всегда до конца понятен. Между тем георгиевская ленточка — это не просто украшение и не модный аксессуар. Это знак памяти о павших, уважения к живым ветеранам и благодарности тем, кто сражался и трудился ради Победы. В 2022 году президент России подписал закон, официально приравнявший георгиевскую ленту к символам воинской славы. А это значит, что у ленточки есть не только история, но и четкие правила, регулирующие ее использование.