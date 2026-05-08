В Запорожье пьяный военный открыл стрельбу по людям

В подконтрольном Киеву Запорожье полицейские задержали пьяного военного, который открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление полиции.
В магазине агрессивное поведение нетрезвого военного спровоцировало конфликт с покупателями. Разбирательство продолжилось на улице, где перепалка быстро переросла в драку, а следом — в стрельбу.
Как уточнили в полиции, возле торгового заведения между военным и тремя другими участниками произошла потасовка. В разгар драки фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. 17-летний подросток и 33-летний мужчина были госпитализированы. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.