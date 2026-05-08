Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожье пьяный военный открыл стрельбу по людям

В Запорожье нетрезвый военный устроил стрельбу после конфликта возле магазина. В разгар драки фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Полиция задержала стрелявшего, ему грозит тюремный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В подконтрольном Киеву Запорожье полицейские задержали пьяного военного, который открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление полиции.

В магазине агрессивное поведение нетрезвого военного спровоцировало конфликт с покупателями. Разбирательство продолжилось на улице, где перепалка быстро переросла в драку, а следом — в стрельбу.

Как уточнили в полиции, возле торгового заведения между военным и тремя другими участниками произошла потасовка. В разгар драки фигурант достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. 17-летний подросток и 33-летний мужчина были госпитализированы. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.