В Ростове выставили на торги долги ЗАО «Донское КПД» на 81 млн рублей

На продажу выставлены два лота. Первый лот включает право требования к Коробченко Николаю Николаевичу, Коробченко Любови Филипповне и Абрамян Татьяне Николаевне в размере 70,9 млн руб. Остаток долга по этому лоту по состоянию на 08.05.2026 составляет 69,9 млн руб. Основанием для взыскания служит Постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 30.04.2024 года. Второй лот — право требования к Коробченко Николаю Николаевичу на сумму 10,3 млн руб. на основании Постановления Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 18.10.2021 по тому же делу.