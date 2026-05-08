Нижегородцы могут подхватить вирус Андес в поездках за границу

Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе заражения редким штаммом хантавируса — вирусом Андеса. Как отметил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, заболевание грозит тем, кто собирается поехать за границу.
Природные очаги вируса Андеса находятся в странах Южной Америки — Аргентине и Чили. Заболевание переносят грызуны, в частности, длиннохвостые рисовые хомячки. Как отметил эксперт, большинство хантавирусов передаются человеку от животных, но вирус Андеса может распространяться и при тесном контакте между людьми.
На начальных этапах заболевание выглядит как обычная простуда или грипп. Позже состояние больного резко ухудшается: развивается отек легких, появлется сильная одышка, возможно наступление шокового состояния. Смертность при заражении достигает 25−40%, при этом вакцины и специфической терапии от заболевания пока не существует. Самым лучшим лечением от вируса станет своевременное обращение за медицинской помощью, госпитализация и применение интенсивной терапии.
Случаи заноса штамма уже зафиксировали в Израиле.
«В зонах вспышек избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ или желудочного расстройства. Ну и не спите на голой земле. Упреждая страхи. Вызвать пандемию масштаба COVID-19 Андес не может. Для передачи между людьми нужен очень близкий контакт — секс или уход за больным. Но локальные вспышки смертоносны и это всегда серьёзный вызов для систем здравоохранения», — добавил Алексей Никонов.
