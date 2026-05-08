Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Калининграда перекроют 9 мая с 7 утра

Общественный транспорт пустят в объезд.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в праздничный день, 9 мая, перекроют центральные улицы с 7 утра. Ограничения снимать начнут примерно через 1,5 часа после окончания парада. Сам он стартует в 10 утра.

По данным городской администрации, будут полностью перекрыты: пл. Победы, Баранова, Гвардейский пр-т, Румянцева и Театральная. Также по периметру пл. Победы закроют: Советский пр-т (до Кирова), Ленинский пр-т (до гостиницы «Калининград»), Черняховского (до Горького) и пр-т Мира (до Театральной).

Закрытыми, примерно до 15:00, после парада останутся только Румянцева и Гвардейский проспект. Затем их на время откроют, но с 20:00 до 23:00 вновь закроют — для проведения салюта.

Весь общественный транспорт, в зависимости от номера своего маршрута, будет объезжать центр по: проспекту Мира — Леонова (Комсомольская) — К. Маркса — Советский пр-т — Озерова — Горького — Черняховского — Пролетарская — Шевченко — Ленинский пр-т.

А вот трамваи № 3 и 5, троллейбус № 7 выйдут на линии только в 15:30.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше