В ЛНР ограничили проведение массовых мероприятий в честь 9 Мая

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в честь 9 мая в ЛНР будет ограничено, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни. В текущих условиях рисковать жизнями людей, собирая их в общественных местах, мы не имеем права», — написал он на платформе «Макс».
Глава региона подчеркнул, что в ЛНР обязательно отдадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам, но это будет сделано в индивидуальном порядке, без скопления людей.
«Прошу всех земляков с пониманием отнестись к этим мерам. Решение продиктовано исключительно соображениями безопасности. Уверен, праздничное настроение сохранится в каждом сердце, а светлая память о подвиге наших героев навсегда останется священной для каждого из нас», — подчеркнул он.