Мемориальную доску волжскому капитану Кириллову открыли в Нижнем Новгороде

Владимир Кириллов прошел путь от участника Сталинградской битвы до легенды волжского флота. В 17 лет он уже воевал, был ранен, затем служил на Краснознаменной подводной лодке С-57. После войны его жизнь оказалась навсегда связана с Волгой и речным флотом. Уже в 31 год Кириллов стал самым молодым капитаном, осваивал новую технику и внедрял передовые стандарты обслуживания туристических судов. Двадцать лет он возглавлял экипаж флагманского дизель-электрохода «Ленин» и 14 раз признавался лучшим капитаном Советского Союза.