День Победы отметят в Нижнем Новгороде

Еще одни длинные выходные порадуют нижегородцев интересными фильмами, выставками и концертами. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
В Нижегородском художественном музее открылась выставка Александра Усватова.
Экспозиция «Я был всего неделю на войне…» приурочена к 100-летию художника. Хотя большая часть жизни художника была связана с армией, главной темой его творчества стало лирическое воспевание мирной жизни: природа в тонких состояниях, натюрморты с богатством цвета и фактур, портреты с глубоким проникновением в характер.
Из военных работ на выставке представлена только одна — «Весна 45-го» (1993, собрание Нижегородского художественного музея). В ней художник создаёт образ долгожданной Победы: девушки наслаждаются миром и полны юных надежд. И всё же зритель ощущает щемящую хрупкость и беззащитность тех, кто прошёл через войну.
0+В День Победы, 9 мая, праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода.
Основной площадкой празднования станет Парк Победы. Вечером пройдет уже ставший традиционным масштабный народный концерт «Военные песни у Кремля».
0+9 мая в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Про людей и про войну».
Великая Отечественная война. Миллионы советских солдат встали на защиту Родины. У молодых людей впереди были мечты, планы, любовь, счастье и созидание, но вмешалась война. Ушли на фронт парень Иван Вдовин и его отец Фёдор. В это суровое время отец с сыном и сослуживцами стояли насмерть с оружием в руках, и каждый был готов на всё ради победы.
9 и 10 мая в кинотеатре «Смена» покажут фильм «Летят журавли».
Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание.
В центре киноповести — трагическая история двух влюблённых, которых разлучила война. Единственный российский фильм, получивший высший трофей европейского (и мирового) кино, «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, возвращается на экран.
Знаковая картина оттепельной культуры, шедевр режиссёра Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского — о любви и предательстве, смерти и прощении, войне и победе. Удивительно своевременный и, вместе с тем, вневременной фильм.
11 мая в кинотеатре «Империя грёз Индиго» покажут спектакль «Я — Сергей Образцов».
Кукольное путешествие через весь ХХ век. В главной роли — Евгений Цыганов. На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости. В основе спектакля — автобиографическая книга С. В. Образцова «По ступенькам памяти».
16+

11 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Ускользающая красота».
Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность. Но есть ещё один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике. Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1996).
18+

11 мая в Центре культуры «Рекорд» состоится открытие выставки «Джаз Фото Салон 2025» и творческая встреча с авторами.
Открывающаяся экспозиция — это компиляция лучших работ с прошедшего осенью 2025 года фотосалона «Джаз Фото Салон 2025». Фотографии, завоевавшие медали и дипломы в двух номинациях — цвет и монохром — будут представлены на отчетной выставке, инициатором которой является нижегородский фотоклуб «Джаз Фото».
0+11 мая в Локомотивном депо завода «Красное Сормово» ЦТМ покажет спектакль «Сормовский».
Спектакль-коллаж о жизни завода «Красное Сормово» на фоне событий, разворачивающихся в стране и в мире с довоенного времени до наших дней, — «Сормовский». Жизнь завода «Красное Сормово» словно жизнь отдельного маленького государства со своими правилами, событиями, своими героями и их судьбами, своими событиями, порой не менее значимыми, чем те, что вошли в учебники истории.
Что отличает всех этих людей от нас? Их жизнь неразрывно связана с кораблестроением — ответственным и сложным делом. Спектакль рассказывает о людях, а через них из заметок «Красного Сормовича» проступают риск и точность цехов, упорство смен и смекалка мастеров инженерного дела.
