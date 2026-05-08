Зрителей пускают бесплатно: на первенство России по боксу в Калининград прилетели олимпийские чемпионы

Турнир собрал более 350 участников из всех 89 субъектов России, включая новые территории. Организаторы подчёркивают, что в соревнованиях задействовано более двадцати профессиональных рефери. Среди участников турнира пока нет известных боксёров — у них всё впереди, однако в качестве приглашённых гостей в Калининград приехали титулованные спортсмены.