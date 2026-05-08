В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесного пожара на горном хребте

В Ермаковском муниципальном округе Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара.
Отмечается, что пожар распространяется по обе стороны горного хребта. Один склон пологий, другой — обрыв, что серьёзно осложняет работу пожарных.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Авиация доставила к подножию горы 68 сотрудников лесного спецназа. Это пожарные из Кодинского, Усинского, Ермаковского и Курагинского авиаотделений. Ситуацию усугубляет сложный рельеф — каменистые россыпи и скалы — а также сильный неустойчивый ветер, который постоянно меняет направление и раздувает пламя.
По оперативным данным на 16:00, площадь пожара составляет 57 гектаров.
