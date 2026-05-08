Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесного пожара на горном хребте

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

В Ермаковском муниципальном округе Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара.

Отмечается, что пожар распространяется по обе стороны горного хребта. Один склон пологий, другой — обрыв, что серьёзно осложняет работу пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Авиация доставила к подножию горы 68 сотрудников лесного спецназа. Это пожарные из Кодинского, Усинского, Ермаковского и Курагинского авиаотделений. Ситуацию усугубляет сложный рельеф — каменистые россыпи и скалы — а также сильный неустойчивый ветер, который постоянно меняет направление и раздувает пламя.

По оперативным данным на 16:00, площадь пожара составляет 57 гектаров.

Ранее мы сообщали, что огонь охватил 55 га леса в Красноярском крае.