Все гражданские перелёты на юг России временно приостановлены

Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны, включая Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкалу, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элисту. Авиакомпаниям поручено внести изменения в расписание полетов. Особое внимание будет уделено работе с пассажирами. Позднее Росавиация сообщила, что полеты в аэропорты юга России будут приостановлены до 12 мая, но этот срок может быть сокращен.