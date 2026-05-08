Все гражданские перелёты на юг России временно приостановлены

На юге России временно приостановлена работа 13 аэропортов из-за атаки украинских беспилотников на филиал «Аэронавигация Юга России». Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ, передаёт ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в результате инцидента была изменена работа регионального центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. Сотрудники центра находятся в безопасности, и специалисты проверяют работоспособность оборудования.
Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны, включая Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкалу, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элисту. Авиакомпаниям поручено внести изменения в расписание полетов. Особое внимание будет уделено работе с пассажирами. Позднее Росавиация сообщила, что полеты в аэропорты юга России будут приостановлены до 12 мая, но этот срок может быть сокращен.
В ведомстве отметили, что из-за инцидента были скорректированы технологии управления воздушным движением. Совместно с Росавиацией, аэропортами и авиакомпаниями ведётся корректировка расписания рейсов.
По предварительным данным, около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из приостановивших работу аэропортов юга России. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России.
UPD: Росавиация отменила извещение о приостановлении полетов на юг России. Авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки.