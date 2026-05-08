В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту им. Чкалова снова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сегодня, 8 мая, около 14:00 в в нижегородском аэропорту временно ввели план «Ковер». Меры требуются для обеспечения безопасности пассажиров.
Судя по онлайн-табло аэропорта, были задержаны два рейса на вылет из Нижнего Новгорода в Москву и Минеральные воды. Кроме того, в областном центре пока не могут приземлиться самолеты из Антальи, Казани, Калининграда и Самары. С пассажирами работают сотрудники аэропорта.
Напомним, что в преддверии Дня Победы Нижегородскую область накрыла беспрецедентная атака беспилотников. На прошлой неделе более 30 БПЛА атаковали Дзержинск и Кстовский район Нижнего Новгорода. Более того, 4 мая над территорией региона была отражена атака дронов в дневное время, а 5 мая полеты осуществлялись только под строгим контролем.