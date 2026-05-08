Белорусский врач рассказала о скрытых факторы риска диабета

Директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева рассказала о скрытых факторах риска диабета, пишет БелТА.
Она отметила, что «за последние пять лет мы имеем плюс 600 новых случаев, новых юных пациентов с диабетом первого типа»:
— На начало года практически 3,5 тыс. детей имели аутоиммунный сахарный диабет.
Анжелика Солнцева сказала, что причин развития аутоиммунного сахарного диабета достаточно много, «потому что в основе лежит как генетическая предрасположенность, так и действие триггеров внешней среды».
Врач сказала о постнатальных факторах риска. К таким факторам относятся рождение детей как с большой, так и с недостаточной массой тела при рождении, ранний переход на искусственное вскармливание, введение продуктов с высоким содержанием глютена, изменение кишечной микробиоты, частые простудные заболевания, недостаток витамина D.
Специалист подчеркнула, что сегодня продолжительность жизни пациентов, которые заболевают в юном возрасте, приближается к средним показателям. Для этого сделано очень много.
Ранее белорусский эндокринолог назвала критерии ремиссии у пациентов с сахарным диабетом.
