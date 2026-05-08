Аэропорт Волгограда возобновляет работу

Расписание рейсов в аэропорту Волгограда будет скорректировано.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Юга России, включая волгоградский, могут возобновить обслуживание рейсов после 15 часов 8 мая. Как сообщает Росавиация, расписание будет скорректировано, из Москвы на Юг выполнят 59 рейсов, между регионами — 158 рейсов. Кроме этого, из Волгограда 10 мая в Москву пустят дополнительный поезд.

— В продаже представлено достаточное количество мест на поезда в южном направлении. При наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах, — прокомментировали в Росавиации.

Южная транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, сотрудники отправились в аэропорт «Сталинград» консультировать людей, чьи рейсы отменены и задержаны. По данным онлайн-табло, 7 рейсов в аэропорту Волгограда задержаны, 18 отменены.