Фармацевтическая компания из подмосковного Домодедова вышла на экспорт

Компания «Инитиум-Фарм» из Домодедова — производитель натуральных препаратов на основе терпенов пихты сибирской — вышла на зарубежный рынок при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО), сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Поддержка экспортеров осуществляется в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Терпены пихты сибирской — это биологически активные углеводороды, получаемые из смолы и хвои, они обладают мощным антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. При поддержке фонда компания выполнила отгрузку первой партии биологически активных добавок партнерам из Кыргызстана. В рамках контракта отгружены два препарата: геропротектор для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма и гепатопротектор для защиты и восстановления печени.
Договоренности с партнером компания закрепила благодаря участию в межрегиональной бизнес-миссии в Казани, организованной Фондом поддержки ВЭД МО. Там же представители «Инитиум-Фарм» познакомились с потенциальными партнерами из Казахстана, Армении и Турции, с которыми сейчас ведутся переговоры о подписании будущих соглашений.
Флагманский продукт компании — натуральный противовоспалительный препарат, созданный на основе выделенных учеными из пихты сибирской терпеноидов. Предприятие также производит БАДы, витамины, средства для полости рта и косметику.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.