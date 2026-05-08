248 дорог Ростовской области обновят за 10,9 млрд рублей в 2026 году

248 дорожных объектов в Ростовской области планируют привести в порядок до конца 2026 года. Об этом на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информацию по итогам совещания опубликовала пресс-служба главы региона.