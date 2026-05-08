Нижегородцев предупредили о брачном периоде у ужей

У ужей в разгаре брачный период. Об этом сообщает минсельхоз Нижегородской области, призывая посетителей лесов быть внимательными.
Брачный сезон начинается у обыкновенных ужей после первой линьки — в апреле-мае. Поведение рептилий меняется, поэтому их можно встретить в нетипичных для ужей местах — на кустах и невысоких деревьях.
Особенность брачного периода — образование «брачных клубков», когда вокруг одной самки собирается несколько самцов и рептилии переплетаются между собой. Формирование «брачного клубка» запечатлели на фото и видео специалисты Тонкинского лесничества во время очередного патрулирования территории.
Специалисты призывают нижегородцев быть внимательными во время прогулок в лесу в мае-июне, когда змеи особенно активно ищут себе партнёров и выбираются на открытые участки. Обыкновенный уж не опасен для человека, но попытка приблизиться к нему может спровоцировать защитную реакцию. Рептилий лучше не беспокоить.