Андрей Гнеушев поздравил ветерана ВОВ Василия Кузнецова с наступающим Днем Победы

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Афанасьевича Кузнецова.
Андрей Гнеушев от лица правительства Нижегородской области передал ветерану слова благодарности за его подвиг и вручил памятные подарки.
«Каждая такая встреча оставляет особый след в моей душе. Мои деды тоже прошли Великую Отечественную войну. И я безмерно горжусь каждым нашим ветераном. Пока у нас есть такая возможность, мы должны заботиться о них, быть рядом, помогать. Мы сами выросли на историях участников войны, а сегодня наша задача — передавать это из поколения в поколение, чтобы ни у кого не было даже малейшего шанса переврать нашу историю», — сказал Андрей Гнеушев.
Во время встречи ветеран поделился личными воспоминаниями и секретами долголетия, подчеркнув, что самое главное — всегда быть в движении.
«Вся наша жизнь была непростой. Я вырос в деревне в большой семье, и трудиться нам приходилось с самого детства. А потом началась война, когда каждый знал, что оставаться в стороне нельзя. И именно вместе мы смогли прийти к Победе! Сегодня мы, конечно, живем в прекрасных условиях. Очень рады, что о нас не забывают, заботятся. Желаю всем добра и мира!» — подчеркнул Василий Афанасьевич.
Андрей Гнеушев пожелал ветерану крепкого здоровья и поддержки близких людей.
Справка.
Василий Афанасьевич Кузнецов родился 8 марта 1925 года в деревне Лапшиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в многодетной крестьянской семье. В 1940 году окончил семь классов Кужутской средней школы, затем в течение двух лет работал в колхозе.
В январе 1943 года в возрасте 17 лет Василий Афанасьевич был призван на службу в ряды Советской армии. Был направлен на Дальний Восток, выучился на наводчика миномета. В ходе войны с Японией в августе 1945 года воевал в артиллерийском полку 84-й кавалерийской дивизии 1-го Дальневосточного фронта командиром минометного расчета, затем помощником командира взвода. Прошел Большой Хинган, дошел до Харбина.
После окончания Великой Отечественной войны Василий Афанасьевич в течение семи лет проходил военную службу под командованием Маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова. По окончании службы продолжил трудовой путь в Горьком. Трудовой стаж ветерана — более 60 лет.
С 2005 года Василий Афанасьевич активно занялся общественной работой в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района Нижнего Новгорода. Сегодня ветеран известен не только активу районного Совета ветеранов, но и молодежи Советского района.
Уже более 15 лет Василий Афанасьевич постоянно выступает с лекциями и беседами перед молодыми людьми района. Ведет активную военно-патриотическую работу, оказывает большую помощь учебным заведениям по сбору материалов для создания музеев боевой и трудовой славы.
Василий Афанасьевич Кузнецов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Японией», медалью «300 лет Советской армии и флота» и множеством юбилейных медалей.