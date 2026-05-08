Суд в Белгороде заключил под стражу экс-главу производителя беспилотников «Транспорт будущего»

Свердловский райсуд Белгорода заключил до 28 июня в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Транспорт будущего» Юрия Козаренко. Согласно картотеке дел, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Сегодня Белгородский облсуд оставил арест в силе.

Источник: Коммерсантъ

Суть уголовного дела не раскрывается. Его расследует местная полиция.

Юрий Козаренко родился в Белгородской области в 1990 году. С 2012 года работал в группе компаний «Эфко». Четыре года назад он возглавил компанию ООО «Транспорт будущего», которая в структуре холдинга занималась производством беспилотных авиационных систем. В 2023 году она продолжила развитие на частные деньги.

В тот же год «Транспорт будущего» открыл в Самарской области первую очередь завода по производству БПЛА стоимостью 7 млрд руб. Она занималась производством агродронов «Гектор S-80». В 2024 году компания заявляла о возможности производства 40 беспилотников в месяц на площадке в Тольятти, 60 — в Белгородской области. В начале 2025 года площадку в Самарской области посетил Владимир Путин.

