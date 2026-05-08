В Таганроге днем 8 мая возобновилась работа систем противовоздушной обороны

Днем 8 мая в Таганроге вновь зафиксирована активность сил ПВО. Информацию об этом в своем MAX-канале распространила глава города Светлана Камбулова.
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности. Городские власти настоятельно рекомендуют немедленно укрыться в зданиях и избегать нахождения на открытой местности.
— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!, — говорится в экстренном обращении.
Этот инцидент произошел на фоне минувшей ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Наиболее серьезные повреждения в результате массированного налета были зафиксированы в частных домовладениях села Чалтырь и Ростова. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
