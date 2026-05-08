В Прикамье подвели итоги регионального конкурса «Лучший исполнитель — 2026»

Итоги регионального конкурса «Лучший исполнитель — 2026», организованного в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», подведены. Призовые места достались юным жителям Кизела, сообщили в администрации города.
Конкурс прошел 28−29 апреля в Чайковском. В нем приняли участие более 200 юных музыкантов, вокалистов и чтецов из ДШИ и музыкальных школ Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми.
Призерами конкурса стали Мария Фомичева, Полина Ерахова, Вера Балаева, Артем Корепанов, Елена Миклина и Юлия Ятманова. Все они занимаются в Кизеловской школе искусств. Ребята продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, а также артистизм и творческий подход.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.