Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский врач рассказал, как делал операцию во время атаки БПЛА

Врачи пермской больницы провели операцию на позвоночнике во время атаки дронов.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 8 мая — РИА Новости. Врачи пермской больницы, которые не стали прерывать работу во время атаки вражеских беспилотников в четверг, делали операцию на позвоночнике, паники у них не было, рассказал РИА Новости анестезиолог-реаниматолог Константин Тихонов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в четверг сообщал, что краевой центр подвергся атаке вражеских БПЛА, повреждены жилой дом и административное здание, был травмирован один человек. По информации главы региона, поврежден также корпус нейрохирургии, при этом хирурги не прервали операции.

«Окна операционной выходят на этот дом (поврежденный в результате атаки БПЛА — ред.), я лицом стоял к окну, сам прилет этот увидел. Шла операция по удалению межпозвоночной грыжи. Пациент в наркозе, он не реагировал, находился в медикаментозном сне. Решили продолжить, потому что нужно. Испугались, но паники не было. Операция прошла успешно», — сказал Тихонов.

По его словам, пациентке о том, что ее оперировали во время атаки БПЛА, рассказали после того, как женщина пришла в сознание.

Тихонов отметил, что работает врачом один год, до этого четыре года трудился медбратом и впервые оказался в такой нестандартной ситуации.

«Мы выключили свет (во время атаки — ред.) — лампы в операционной. Было утро, это не помешало операции. Кроме того, у хирургов есть налобный фонарик. В операционной все было в порядке, ни стекла, ни еще что-то не было повреждено», — добавил врач.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше