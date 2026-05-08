Завод в Ростовской области провел интенсив для будущих химиков

Учащимся рассказали, в частности, для какой продукции предназначены разные виды пропиленовой пленки.

Завод «Вотерфолл» в Ростовской области заключил договор о социальном партнерстве с Каменским химико-механическим техникумом в ходе реализации национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Учебные программы скорректируют под реальные задачи предприятия, а ученики смогут закрепить теорию в ходе оплачиваемой практики. Первым практическим шагом стала выездная встреча сотрудников компании со студентами, которые обучаются специальности «технология производства и переработки пластических масс и эластомеров». Начальник отдела производственно-технологического обеспечения Александр Линник рассказал о производственных процессах.

Будущим специалистам продемонстрировали образцы сырья — гомополимер и регранулят — и готовую продукцию. Учащиеся узнали о работе предприятия, новых технологиях отрасли. Им рассказали, для какой продукции предназначены разные виды пропиленовой пленки, также они ознакомились с образцами упаковок известных брендов, с которыми сотрудничает завод «Вотерфолл».

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше