Участнику СВО через суд вернули право на купленный дом в Канске

Житель Канска, участвующий в специальной военной операции, не мог оформить на себя купленные дом и земельный участок из-за долгов продавца. В ситуацию вмешалась прокуратура и добилась восстановления его прав через суд.
За помощью к правоохранителям обратилась супруга участника СВО. Она рассказала, что в декабре 2025 года ее муж купил у родной сестры жилой дом и земельный участок за 3,6 млн рублей. Деньги продавцу были переданы полностью, имущество фактически тоже, однако оформить право собственности мужчина не смог.
Выяснилось, что на недвижимость был наложен запрет регистрационных действий судебными приставами из-за долгов продавца. Погасить задолженность женщина не смогла, поэтому переход права собственности так и не зарегистрировали.
Из-за полученного ранения участник СВО не мог самостоятельно защищать свои права, поэтому прокуратура обратилась в суд в его интересах.
Суд признал за мужчиной право собственности на жилой дом и земельный участок, а также обязал зарегистрировать переход права в ЕГРН.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что исполнение судебного решения находится на контроле.
