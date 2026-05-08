Семь самбистов из Коми вышли в финал «Кубка пяти морей»

Семь спортсменов из Республики Коми вышли в финал всероссийского турнира по самбо «Кубок пяти морей» среди юношей и девушек 2012−2014 годов рождения, сообщили в региональном министерстве спорта.
Турнир прошел в начале мая в Архангельске. В нем приняли участие более 200 спортсменов из разных городов России. Республику Коми представляли 32 участника.
Победителями в личном зачете стали Фаддей Зуйков из Сыктывкара, Василиса Шпак из Усинска и Михаил Шушаков из Ухты. Серебряные призеры — сыктывкарцы Артем Новиков и Руслана Савидова, а также усинцы Илья Яковлев и Алексей Губерницкий. Бронзовые медали завоевали ухтинцы Осман Бабаев и Юсуп Салтымурадов, а также Петр Данчев из Сыктывкара, Ярослава Сорокина из Воркуты и Надежда Черная из Сосногорска.
Состязания стали первым отборочным этапом финала «Кубка пяти морей». В итоге для решающих соревнований отобрали семерых самбистов из Коми. Финал пройдет осенью в Москве.
