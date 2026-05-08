В Красноярском крае стартовал сезон лесовосстановления

В Красноярском крае начался лесокультурный сезон. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона. Первыми к высадке деревьев приступили арендаторы лесных участков и специалисты лесничеств. Так, за первую неделю они высадили в регионе почти 100 тысяч молодых кедров и сосен, а всего в 2026 году на территории гослесфонда планируют высадить более 15 миллионов деревьев. Работы продлятся до середины июня, затем продолжатся осенью. Посадочный материал выращивают в 11 мини-теплицах и 32 лесных питомниках края, — уточнили в ведомстве. Как отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков, лесопользователи в этом году намерены высадить более 10 миллионов саженцев хвойных пород. По его словам, совместная работа арендаторов и лесничеств помогает сохранять баланс между вырубкой леса и его восстановлением. Добавим, что в регионе также продолжают внедрять современные технологии лесовосстановления. В частности, используют сеянцы с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются после высадки.