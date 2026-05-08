Росавиация: аэропорт Волгограда возобновит работу с 15:00 8 мая

Росавиация отменила запрет на работу аэропорта Волгограда, а также воздушных гаваней ещё в 12 городах на юге России. Специалисты обещают возобновить полёты по скорректированному расписанию уже с 15:00.

— До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, — уточнили в федеральном авиационном агентстве.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 8 мая в Ростове-на-Дону беспилотники ВСУ атаковали Центр единой системы организации воздушного движения. Специалисты вынуждены были выпустить оповещение для всех авиарейсов о невозможности использования воздушного пространства на юге страны.

В результате ограничений на 14:37 в аэропорту Волгограда порядка двух десятков рейсов отменены. Ещё семь задерживаются.